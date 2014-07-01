عامل يشنق نفسه بسبب الخلافات الزوجية بالمنيا‎

قام عامل بالانتحار بسبب الخلافات الزوجية بالمنيا بعد مرور 4 أشهر من زواجه قام بتعليق حبل في غرفته وشنق نفسه

حيث تلقي اللواء أسامه متولي مدير امن المنيا إخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بورود بﻻغ من مركز شرطه بني مزار شمال محافظة المنيا بالعثور علي جثة عامل داخل منزله

> وعلى الفور انتقل العميد ان إيهاب صبح مأمور مركز بني مزار وإيهاب صبح نائب المامور والعقيد عصام الخضرى رئيس فرع البحث الجنائي شمال الي مكان الحادث حيث تبين أن الجثة لعامل يدعي محمود -ع 23 سنة عامل ومقيم بقرية الشيخ فضل وتبين أن العامل أقدم على اﻻنتحار بتعليق نفسه بحبل باحد نوافذ غرفته وبعد مرور 24 ساعه اكتشفت والدته ان نجلها انتحر وبالتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبه جنائية وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة