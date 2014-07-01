ثقافة الأقصر ينظم مجموعة من الأنشطة الفنية إحتفالًا بشهر رمضان

ينظم إقليم جنوب الصعيد الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر احتفالًا بشهر رمضان المبارك، تشمل عروض فنون شعبية وموسيقية ومحاضرات ثقافية.

ففي يوم 5 رمضان الجاري تقدم فرق الأقصر للفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والآلات الشعبية، وكورال الأطفال، مجموعة من العروض الفنية بالإضافة إلى عروض الأراجوز، فضلا عن تنظيم ندوة بعنوان “وسطية الإسلام” وآخرى عن “العقيدة والشريعة وتعاملاتها فى الحياة”، وحوار حول “ثورات الربيع العربى وتأثيرها على العالم” يديره الشاعر حسين القباحى، ولقاء آخر حول “ماذا يريد المصريون من الدستور الجديد” يديره الشاعر مأمون الحجاجى بقصر ثقافة الأقصر.

وفي يوم 6 رمضان يستضيف قصر ثقافة حسن فتحى ندوة بعنوان “التحذير والفتن وبيان سبل النجاة منها”، وأمسية شعرية، وعرض إنشاد دينى، وعرض بعنوان “الاعتصام بحبل الله” إلى جانب إقامة أمسية شعرية وعرض فنى لفرقة الآلات شعبية.

كما يشهد نفس اليوم تنظيم قصر ثقافة أرمنت ندوة عن “العقيدة والشريعة وتعاملاتها فى الحياة” إلى جانب أمسية شعرية وعرض فنى لفرقة الآلات الشعبية.

وبقصر ثقافة إسنا تعقد ندوة بعنوان “أهمية القيم فى بناء الأفراد والأمم”، إضافة إلى أمسية شعرية وعرض فنى لفرقة توماس وعافية.