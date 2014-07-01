محمد صبحي يفتتح نهائيات آفاق ويكرم رواد المسرح بالأقاليم على الهناجر الخميس المقبل

يفتتح النجم محمد صبحي والدكتور محمد أبو الخير نهائيات الدورة الثانية لمهرجان “آفاق مسرحية” الذي أسسه ويديره المخرج هشام السنباطي، وذلك مساء الخميس المقبل على مسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور.

وصرح هشام السنباطي بأن الحفل – الذي يقام بدعم من قطاع شئون الإنتاج الثقافي – سيشهد تكريم نخبة من رواد الأقاليم بدرع العطاء،وطبقا لما هو متبع من الدورة الأولى تقوم إدارة مهرجان آفاق مسرحية بتكريم رواد المسرح بمحافظات الفرق المشاركة بالمهرجان.

وأضاف أن هناك الكثيرين ممن بذلوا جهدا في رقي المسرح واستمراره في المحافظات والتي أغفلت الجهات المعنية ووسائل الإعلام دورهم الكبير وتاريخهم المشرف في إثراء حركة المسرح في ربوع مصر المختلفة، لذا قررت إدارة المهرجان تخصيص” درع العطاء ” لتكريم هؤلاء المبدعين .

وأوضح السنباطي أن الخميس سيتم تكريم روح الفنانين صلاح السايح عن محافظة الإسكندرية، وصلاح حامد عن محافظة الفيوم ورضا عثمان عن محافظة دمياط، ويتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة منها فيلم توثيقي عن النجم محمد صبحي وعن المهرجان ،وأيضا عرض مسرحية “بوهيميا” لفرقة “صرخة” للفنون من الإسكندرية وهو العرض الفائز بجائزة أفضل عرض في مسابقة مسرح المؤلف المصري مجموعة “ب “، كما يكرم المهرجان أعضاء لجان تحكيم المرحلة الأولى “الملتقى” وأيضا تحكيم المرحلة الثانية “النهائيات”،وسيتم تسيلم الجوائز العينية والمادية للفائزين بتلك المرحلة .

أ ش أ