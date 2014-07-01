احتراق عصار ة عسل ويمتد ل 8 منازل بالمنيا‎

شب حريق هائل بقرية الروضة التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا بعد اندلاع النيران، وأوضحت التحريات الأولية نشوب حريق بعصارة عسل وأمتدت بفعل الرياح لعدد 8 منازل .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ إلي مركز شرطة ملوي من عمليات النجدة بنشوب حريق بعصارة لتصنيع العسل بشارع البلدية بقرية الروضة التابعة لدائرة المركز .

وعقب إنتقال ضباط وحدة مباحث المركز تبين نشوب الحريق بمخلفات أمام عصارة عسل ملك لـ / ( ثابت سعيد فرج عبد الشهيد ) ” 69 سنه ” بالمعاش ؛ وأمتدت النيران بفعل الرياح لعدد 8 منازل مبنيه من البلوك الحجري ؛ ومسقوفه بالخشب مجاورة لمحل الحريق ملك لكلاً من ( حجازي محمد عبد العزيز ) ” 56 سنه ” مدرس ؛ ــ ( سعدي صلاح حافظ ) ” 54 سنه ” عامل ؛ ــ ( جوزيف ماهر عبد السلام ) ” 20 سنه ” طالب ؛ ــ ( شحاته محمد عبد العليم ) ” 40 سنه ” ، محامي ؛ ــ ( جمال شحاته عثمان ) ” 45 سنه ” سمكري ؛ ــ ( محمود مرسي شعبان ) ” 32 سنه ” عامل ؛ ــ ( ماهر إبراهيم عطية ) ” 59 سنه ” عامل؛ ــ ( محمد شعبان محمد عثمان ) ” 36 سنه ” فلاح .

أسفر الحريق عن حدوث شروخ بجدران المنازل المشار إليها وحرق الاثاث و الملابس ؛ ولم يسفر عن وجود أصابات وبسؤال مالك العصارة ومالكي المنازل

> ؛ أفادوا بحدوث الحريق نتيجة قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل علي تلك المخلفات مما أدي إلي حدوث الحريق . وتم إخطار المعمل الجنائي ؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3902 إداري مركز شرطة ملوي ؛ وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.