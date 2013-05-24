باسم يوسف ينتقد أداء وزراء حكومة قنديل.. ويهدي الرئيس أغنية "عيش إخوان"

"البرنامج" يعرض فيديو لـ"رقص" وزير الإعلام احتفالا بفوز محمد مرسي بالرئاسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 38 دقيقة

علق الإعلامي باسم يوسف، في برنامج "البرنامج"، على شاشة سي بي سي، بشكل ساخر على هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب التعديل الوزاري الأخير.

وعرض يوسف "شاشة سوداء" وسأل الجمهور: من يكون هذا الوزير؟ وكانت الإجابة إنه وزير الكهرباء، في إشارة منه إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى طريقة برنامج إكس فاكتور، قدم باسم يوسف فقرة "وزير فاكتور" مشيرا إلى إنه لا يهم الكفاءة لكن الأهم أن يظهر على كل وزير "صفة الإخوان".

وتعليقا على أداء وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، عرض يوسف فيديو له وهو يرقص عقب فوز الرئيس محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية. كما انتقد تصريحات عصام العريان وإنكاره أن المهندس يحيي حامد، وزير الاستثمار، ينتمي لحزب الحرية والعدالة، مكتفيا بالقول إنه عضو بجماعة الإخوان، فأعاد يوسف عرض فيديو لـ"حامد" وهو يرقص أيضا عقب فوز الرئيس مرسي.

ثم انتقل يوسف للتعليق على باسم عودة، وزير التموين، وقدم له أغنية "إنت أكيد من عالم تاني" للفنان خالد سليم، وتابعه بفيديو يظهر انقطاع الكهرباء في مؤتمر شارك فيه عودة.

وعرض باسم يوسف فقرة بعنوان "دورة اتخاذ القرار الإخواني"، وقال إنها تبدأ من تشكيل جماعة الإخوان المسلمين لحزب الحرية والعدالة الذي كان رئيسه محمد مرسي الذي جاء رئيسا للجمهورية، ليشكل الحكومة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وعرض البرنامج، فيديو "للمرشح الرئاسي" محمد مرسي، وهو يتعهد بعدم سيطرة أحد من أعوانه على مؤسسات الدولة. وقدم يوسف أغنية "عيش إخوان"، على لحن أغنية "عيش للناس" لانتقاد سياسات الرئيس مرسي واستمرار أخونة مؤسسات الدولة.