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سموحة: سنهاجم الزمالك

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سموحة: سنهاجم الزمالك سموحة: سنهاجم الزمالك

قرر حمادة صدقي المدير الفني لسموحة خوض لقاء هجوميا أمام الزمالك يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وقال صدقي لـFilGoal.com يوم الأثنين: "نعلم أن الزمالك لا بديل أمامه سوى الفوز، وسألعب من أجل النقاط الثلاثة التي تقربنا بنسبة 90 % من لقب الدوري".

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدف، وسحق سموحة نظيره بتروجيت برباعية مقابل هدف.

وأضاف "أتوقع مباراة مفتوحة وسنلعب من أجل الفوز .. وبالتالي سنخوض مباراة هجومية".

وتابع صدقي "اللاعبون لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق إنجاز شخصي لهم ولناديهم".

وأتم "الفوز بالدوري للاعب ستصنع الفارق في تاريخه ومستقبله".

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