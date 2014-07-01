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الأهلي: متعب وشهاب جاهزان لمواجهة بتروجيت

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الأهلي: متعب وشهاب جاهزان لمواجهة بتروجيت الأهلي: متعب وشهاب جاهزان لمواجهة بتروجيت

أكد إيهاب علي طبيب الأهلي أن عماد متعب وشهاب أحمد قد أصبحا جاهزين تماما طبيا لمواجهة بتروجيت في الجولة الثانية من الدورة الرباعية الأربعاء المقبل.

وغاب متعب عن الأهلي منذ فترة طويلة بسبب إصابات متتالية في الظهر والعضلة الخلفية.

وقال إيهاب علي لـFilGoal.com الأثنين: "متعب وشعاب جاهزان طبيا، بينما لن يلحق رامي ربيعة ووليد سليمان بلقاء بتروجيت".

وتواصل غياب ربيعة وسليمان عن الأهلي للإصابة، لينضما لعدد كبير من الغائبين أبرزهم عبد الله السعيد ومحمد ناجي "جدو".

وأضاف "جدو سيتخلى عن العكاز بعد ستة أسابيع".

الأهلي يملك ثلاث نقاط من الفوز على الزمالك، بينما بتروجيت سقط برباعية مقابل هدف أمام سموحة.

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