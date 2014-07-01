ميدو يرفض راحة توفيق من مران الزمالك

عقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك اجتماعا مع مساعديه محمد صلاح وعبد الحليم علي لرسم سياسات وأسلوب التدريب في المرحلة المقبلة.

وحضر الثنائي صلاح والعندليب التدريب لأول مرة بمشاركة كل اللاعبين بما فيهم أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك.

ونال توفيق الإنذار الثالث ويغيب عن مواجهة سموحة للإيقاف.

وكان توفيق قد سجل هدف فوز الأهلي بالخطأ في مرمى عبد الواحد السيد حارس الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن توفيق طلب راحة من ميدو، ولكن الأخير رفض وحرص اللاعب على الانتظام والتواجد وخوض المران مع زملائه استعدادا لمواجهة سموحة.

وفاز فريق سموحة على بتروجيت 4-1 ويلعب مع الزمالك الأربعاء المقبل.