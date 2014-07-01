مبروك لا يرفض العمل مع مدرب الأهلي الجديد

لا يرفض فتحي مبروك المدير الفني للأهلي العمل مع خوان كارلوس جاريدو المدرب الإسباني الذي أنهى الحمر الاتفاق معه في الموسم المقبل.

ويرحل مبروك بانتهاء الموسم بعد فترة تولي المسؤولية عقب محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، بينما تعاقدت إدارة الأحمر مع جاريدو لتولي المسؤولية.

وقال مبروك للصحفيين يوم الأثنين: "لم يعرض علي العمل مع جاريدو، ولو تم العرض لن أرفض سأفكر في ذلك".

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت في الجولة الثانية من الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وأضاف "مباراة بتروجيت صعبة للغاية بسبب موقفه بعد الخسارة 4-1 أمام سموحة، ولكننا سنلعب على الفوز للاقتراب من اللقب".

وفاز الأهلي على الزمالك 1-0 ويلتقي مع بتروجيت الأربعاء المقبل.