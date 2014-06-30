مواقف جمعت طفولة الفنانين بالفانوس.. سمية تغني “حالو يا حالو” لتحصل على المعايدات

قالت، الفنانة سمية الخشاب إن الفانوس وتعليق الزينة، من أهم المظاهر التي ترتبط بشهر رمضان، مشيرة إلى تعلقها الشديد بفانوس رمضان .

وأشارت سمية خلال حديثها لوكالة أنباء “ONA”، موضحة أنها كانت تردد أغاني رمضان خلال زيارة أقاربها، حاملة الفانوس ومرددة “حالو يا حالو” ، لتحصل على المعايدات، موضحة أن عمرها لم يكن يتجاوز الـ7 سنوات .

وأشارت، سمية إلى أنه كان لرمضان في منزلها استعداد من نوع خاص حيث تعليق الزينة في شرفات المنازل وفي الشوارع، بالإضافة إلى الدوريات التي كان يقمها الشباب بالشارع .

كتب: محمد الموجي