الحكومة الإسرائيلية تحمل حركة حماس المسئولية عن مقتل ثلاثة إسرائليين مختطفين

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف، إن الأدلة على مسئولية حركة “حماس” عن مقتل الشباب الإسرائيليين الثلاثة الذين كانوا مختطفين منذ نحو أسبوعين “ساطعة”.

وأضاف ريجيف – في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الليلة – أنه من الواضح أن حماس تقف وراء ذلك نظرا لـ”تاريخها من اعمليات الاختطاف والقتل .. ولهذا السبب تم إعلان حماس منظمة إرهابية، ليس فقط في إسرائيل، وإنما أيضا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا والكثير من الدول.”

وتابع القول إن تلك الدول التي أعلنت “حماس” منظمة إرهابية أقدمت على ذلك نظرا لتاريخ الحركة من ارتكاب مثل هذه العمليات (حسب قوله).

وردا على تعليق من محاور “بي بي سي” قال فيه إن هذا “الدليل” ليس مباشرا، قال ريجيف إنه يرفض هذا الوصف، مصرا على أن هذا يعد “دليلا واضحا”.

وقال “أعتقد أنه حتى مسئولي الأمن الفلسطينيين سيؤكدون ما أقول بالضبط … وقادة حماس يشيدون صراحة بمثل هذه الهجمات ويدعون إليها، وهناك مئات الأدلة على ذلك.”

وأضاف أن إسرائيل متوحدة اليوم على الحزن حيال مقتل الشباب الثلاثة الذين قتلوا “بوحشية” من قبل “إرهابيي حماس”، قائلا “لسوء الحظ، حماس تظهر لنا مجددا أن أي مدني إسرائيلي في نظرها يعد هدفا مشروعا في حربها الإرهابية ضد إسرائيل.”