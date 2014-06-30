عبور 913 فردًا من معبر رفح في يوم واحد

عبر ميناء رفح البري اليوم 913 فردا من المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية بين مصر وقطاع غزة.

وأكد مسؤول بميناء رفح البري أنه وصل إلى البلاد 502 فردا من المعتمرين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي السعودية عن طريق مطار القاهرة الدولي لأداء العمرة، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 411 فردا من العالقين والحالات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءاتهم وعبورهم من الجانبين.

> ويذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري، الأحد، وذلك لعبور المعتمرين والعالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية ولمدة 3 أيام.