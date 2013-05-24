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انفجار سيارة مفخخة وسط كابول

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انفجار سيارة مفخخة وسط كابول انفجار سيارة مفخخة وسط كابول

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 22:18

أفاد مسؤولون أفغان بأن العاصمة كابول تعرضت، اليوم، لاعتداء غير مسبوق منذ عام شنه مسلحون من حركة طالبان عمدوا إلى تفجير سيارة مفخخة ثم

تحصنوا مع أسلحتهم في مبنى يقع في منطقة تضم منظمات دولية.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رئيس دائرة الجرائم والتحقيقات في شرطة كابول محمد زاهرو قوله: "إن مجموعة صغيرة من المتمردين المسلحين احتلت مبنى وسط العاصمة كابول وتبادلت إطلاق النارمع قوات الأمن بعدما شنت هجوما انتحاريا.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية صديق صديقي أن مسلحين على الأقل كانا يطلقان النار ويرميان قنابل يدوية على قوات الأمن عقب التفجير.

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