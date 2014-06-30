أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محلل اقتصادي: تخفيض دعم المواد البترولية لن يكون الأخير لمواجهة عجز الموازنة

Google+ Print
محلل اقتصادي: تخفيض دعم المواد البترولية لن يكون الأخير لمواجهة عجز الموازنة محلل اقتصادي: تخفيض دعم المواد البترولية لن يكون الأخير لمواجهة عجز الموازنة

إبراهيم محلب

قال المحلل الاقتصادي، خالد حسني، أن قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بـ تخفيض دعم المواد البترولية نحو 40 في المئة، في الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس ، لن يكون الأخير، في اتخاذ مثل هذه القرارات لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف حسني في حوارٍه ببرنامج “السوق”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلاميان ياسر رشدي، وهاجر جلال، أن قررت أيضاً قبل اعتماد الموازنة الجديدة، ارتفاع الكهرباء للشرائح العليا بنسبة تصل إلى 15و 20 في المئة، من أجل أيضاً تخفيض عجز الموازنة، الذي وصل إلى نسبة 10 في المائة، بعد أن كان 13 في المئة.

ومضى يقول حسني: “سيكون هناك أيضاً اتخاذ قرارات حاسمة، وتحديداً اقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأن من يتحمل تكلفة هذه القرارات في ارتفاع الأسعار المواطنين، للنهوض بالاقتصاد المصري”.

وأردف حسني: أنه “كان يجب اتخاذ مثل هذه القرارات منذ فترة طويلة، مثل تخفيض الدعم الموجه نحو الطاقة، إلا أن هذه القرارات لم تُتخذ بسبب عدم موائمة المناخ السياسي والاقتصادي في الدولة”، قائلاً: “هذه القرارات تتوافق مع الإصلاحات الجذرية للبلاد”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي