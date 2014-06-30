محلل اقتصادي: تخفيض دعم المواد البترولية لن يكون الأخير لمواجهة عجز الموازنة

قال المحلل الاقتصادي، خالد حسني، أن قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بـ تخفيض دعم المواد البترولية نحو 40 في المئة، في الموازنة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي، لن يكون الأخير، في اتخاذ مثل هذه القرارات لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف حسني في حوارٍه ببرنامج “السوق”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلاميان ياسر رشدي، وهاجر جلال، أن الحكومة قررت أيضاً قبل اعتماد الموازنة الجديدة، ارتفاع أسعار الكهرباء للشرائح العليا بنسبة تصل إلى 15و 20 في المئة، من أجل أيضاً تخفيض عجز الموازنة، الذي وصل إلى نسبة 10 في المائة، بعد أن كان 13 في المئة.

ومضى يقول حسني: “سيكون هناك أيضاً اتخاذ قرارات حاسمة، وتحديداً اقتصادية خلال الفترة المقبلة، وأن من يتحمل تكلفة هذه القرارات في ارتفاع الأسعار المواطنين، للنهوض بالاقتصاد المصري”.

وأردف حسني: أنه “كان يجب اتخاذ مثل هذه القرارات منذ فترة طويلة، مثل تخفيض الدعم الموجه نحو الطاقة، إلا أن هذه القرارات لم تُتخذ بسبب عدم موائمة المناخ السياسي والاقتصادي في الدولة”، قائلاً: “هذه القرارات تتوافق مع الإصلاحات الجذرية للبلاد”.