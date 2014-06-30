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إفطار جماعى بحضور محافظ المنوفية احتفالا بذكرى 30 يونيو

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إفطار جماعى بحضور محافظ المنوفية احتفالا بذكرى 30 يونيو إفطار جماعى بحضور محافظ المنوفية احتفالا بذكرى 30 يونيو

نظم العشرات من أهالى محافظة المنوفية وعدد من القوى السياسية إفطار جماعى بمدينة شبين الكوم أمام ديوان عام المحافظة،احتفالا بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو بمشاركة الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية وعدد من قيادات الأحزاب والحركات السياسية والثورية بالمحافظة .

وأكد ممدوح النظامى “منسق حركة كفاية أن الإفطار ياتى فى إطار العمل الجاد من القوى السياسية على إعادة التكامل والتوحد لمواجهة أخطار رجال “الوطنى” المنحل خاصة فى الفترة القادمة , إضافة إلى أن الإفطار هو رسالة قوية إلى جماعة الإخوان لنؤكد لهم أننا نحي مصريين معاً ولن نهاب أو نخاف تهديدات الإخوان .

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