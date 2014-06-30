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عبور 913 بين مصر وقطاع غزة

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عبور 913 بين مصر وقطاع غزة عبور 913 بين مصر وقطاع غزة

ميناء رفح الدولى

عبر ميناء رفح البري اليوم 913 فردا من المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية بين وقطاع غزة.

وأكد مسئول بميناء رفح البري أنه وصل إلى البلاد 502 فرد من المعتمرين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة في طريقهم إلى الأراضي عن طريق مطار القاهرة الدولي لأداء العمرة، بينما غادر البلاد إلى قطاع غزة 411 فردا من العالقين والحالات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءاتهم وعبورهم من الجانبين.

ويذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري أمس الأحد، وذلك لعبور المعتمرين والعالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية ولمدة 3 أيام.

أ ش أ

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