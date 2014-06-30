البيت الأبيض: ندين بأشد العبارات العنف الذي يحصد أرواح الأبرياء

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، إن واشنطن تدين بوضوح وبأشد العبارات العنف الذي يحصد أرواح المدنيين الأبرياء، وذلك في تعليق منه على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن العثور على جثث الشباب الإسرائيليين المختطفين الثلاثة عليهم في منطقة الخليل بالضفة الغربية.

وفي نهاية مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض مساء اليوم ، سئل إرنست عن التقارير التي أفادت بمقتل الإسرائيليين الثلاثة الذين كانوا قد اختفوا في الثاني عشر من الشهر الجاري، فأجاب بأن واشنطن تدين العنف بكل أشكاله، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات بهذا الشأن .

وكان المؤتمر الصحفى قد بدأ بعد نحو 20 دقيقة من تداول الأنباء التي أفادت بمقتل الشباب الثلاثة، حيث كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أعلنت مساء اليوم الاثنين العثور على جثثهم بشمال غرب الخليل.

من جهة أخرى، ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي طالبت بتعاون أمني مستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم مما وصفته بـ”المأساة والألم الهائل الناتجين عن الأوضاع على الأرض.”

ورفضت ساكي الحديث عما إذا كان موقف الولايات المتحدة من حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة سيتغير على خلفية هذا الحدث.

أ ش أ