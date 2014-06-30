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محافظ الشرقية يلتقي نقيب المهندسين لحل مشاكل المتعاقدين

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محافظ الشرقية يلتقي نقيب المهندسين لحل مشاكل المتعاقدين محافظ الشرقية يلتقي نقيب المهندسين لحل مشاكل المتعاقدين

التقى الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية بمكتبه اليوم وفداً من أعضاء نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين بحضور المهندسة أماني كفافى نقيب المهندسين بالشرقية وأعضاء النقابة ،وذلك لمناقشة مشاكل المهندسين المتعاقدين مع المحافظة منذ عام 2009 لتقنيين أوضاعهم الوظيفية وتحسين دخولهم الشهرية .

وقرر المحافظ إضافة أجر إضافي لمدة ساعتين بمقابل جميع أيام العمل بواقع 125 %مع وضع الضوابط اللازمة للصرف وربطها بمن يقدم عمل بعد مواعيد العمل الرسمية استجابة لتحسين الأوضاع المادية للمهندسين المتعاقدين .

كما كلف المحافظ مدير شؤون العاملين بديوان عام المحافظة بتحرير مذكرة بالاشتراك مع الشؤون القانونية بعدم خصم أي مبالغ مالية من المهندسين المؤقتين كانوا يحصلون عليها سابقاً تحت أى بند ” جهود غير عادية ” نظراً لضعف رواتبهم .

وقال المحافظ إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل خلال الــ 24 ساعة بهدف إحداث زلزال فى الخدمات المقدمة للمواطنين من رصف وتحسين لحالة الطرق ، ورفع كفاءة إنارة الشوارع ونظافة الميادين لخلق بيئة نظيفة،مضيفاً :”أؤمن بأن حل مشكلة خلال السنوات القادمة يكمن فى الإدارة وكيفية استغلال الموارد المهدرة لتعظيم الاستفادة منها والعمل على توفير حلول غير تقليدية لمواجهة عجز الموازنة” ،مشيراً إلى ضرورة عدم الاعتماد على موازنة الدولة لتحقيق طموحات المواطنين.

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