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مواقف جمعت طفولة الفنانين بالفانوس.. طلعت زكريا يحرق منزله “بالفانوس أبو شمعة”

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مواقف جمعت طفولة الفنانين بالفانوس.. طلعت زكريا يحرق منزله “بالفانوس أبو شمعة” مواقف جمعت طفولة الفنانين بالفانوس.. طلعت زكريا يحرق منزله “بالفانوس أبو شمعة”

قال الفنان طلعت زكريا، إن هناك علاقة قوية تربطه بفوانيس رمضان، منذ الصغر، حيث كان والده يحرص علي أن يبتاع له “الفانوس أبوشمعة”، حافظ “زكريا” علي عادة فانوس رمضان حتي مع أولاده لدرجة أنهم كثيرًا ما يحزنوا في إذا ما نسي أن يجلب لهم فانوس رمضان.

ذكر الفنان طلعت زكريا لوكالة أنباء”ONA” واقعة حدثت له عندما كان طفل عنده 12 عامًا، عندما كان يلهو بالفانوس أبو شمعة في غرفته، وقعت فجأة الشمعة علي السجادة وكادت أن تتسبب في حريق البيت لولا أن والده تدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ الأمر .

وفيما يخص تطور فوانيس رمضان، حتي أنها أصبحت علي شكل المفتش كرومبو، وطائرة قال طلعت زكريا، “هي دي سنة الحياة، كل حاجة بتتطور ولكن يبقي الفانوس أبو شمعة هو “شعار رمضان”.

كتب : سيد الحديدي.. محمد الموجي

 

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