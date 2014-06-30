مواقف جمعت طفولة الفنانين بالفانوس.. راندا البحيري لا تعترف بـ”الفوانيس الصيني”

تحرص منذ طفولتها الفنانة رندا البحيري مع اقتراب دخول شهر رمضان في كُل عام علي شراء “فانوس رمضان” حتي وإن لم يقوم أحد أفراد العائلة بتقديمه لها كهدية.

وقالت الفنانة الشابة راندا البحيري لوكالة أنباء”ONA”، إنها سعيدة لأنها لحقت الفانوس أبو شمعت علي الرغم من أنه كان يسبب لها بعض الحروق، إلا أنه كان سبب أساسي في إطفاء الإحساس بالشهر الكريم كما عاصرت تطور الفوانيس في الفترة الأخيرة من الفانوس البلاستيك، حتي فانوس السيسي.

فيما يخص الفوانيس الحديثة التي تأخذ شكل الطائرة والمفتش كرومبو، أعربت “راندا” عن استهجانها لهذه الظاهرة التي تشوه المظاهر الموروثة التي تربينا عليها، بحسب ما وصفت.

كتب : سيد الحديدي.. محمد الموجي