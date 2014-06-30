“داعش” يدعو أهالي الرقة السورية لمبايعة البغدادي

عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يطلقون النار ابتهاجاً بإعلان “الخلافة”، ما أدى لمقتل طفل بطلق ناري.دمشق- قال ناشطون سوريون في محافظة الرقة، الاثنين، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” طالب بعيد إعلان “الخلافة الإسلامية” من أهالي المدينة بمبايعة “أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي”.

> ونادى “داعش” في ساحة دوار النعيم في مدينة الرقة بمبايعة البغدادي، حيث أشار الناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى أن “عناصر التنظيم أطلقوا النار ابتهاجاً بإعلان “الخلافة”، ما أدى لمقتل طفل بطلق ناري.

ويسيطر “داعش” على مدينة الرقة وأجزاء من أرياف حلب ودير الزور وإدلب، في ظل أنباء عن تصعيد عملياته للسيطرة على دير الزور والمنطقة الشرقية، وخصوصاً بعد سيطرته على آليات وأسلحة من الجيش العراقي بعد معارك معه.

وكان “داعش” أعلن على لسان المتحدث الرسمي باسمه أبي محمد العدناني ما أسماه “الخلافة الإسلامية”.