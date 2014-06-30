الكتلة المدنية بالإسكندرية تحتفل بذكرى 30 يونيو بسيدى جابر

احتشد، مساء اليوم، بضعة أفراد من المواطنيين، وسط إجراءات أمنية مشددة فى ميان سيدى جابر، وتم إقامة منصة وتشغيل بعض الأغانى الوطنية، وذلك للإحتفال بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، بمشاركة إتحاد ثوار 30 يوينو وبعض المستقليين.

كان محب شفيق، عضو الكتلة المدنية، و أمين الاتحاد العام للأقباط من أجل الوطن، قد دعا جموع الشعب الإسكندراني للتجمع بميدان سيدى جابر اليوم عقب صلاة التراويح ; للاحتفال بذكرى 30 يونيو وأشار “شفيق” – بأنه تم إقامة منصة يعتليها مكبرات صوت لبث الأغانى الوطنية، وأكد بأن سبب نجاح الثورة هو حشد جموع المواطنين من اجل هدف واحد وهو القضاء على التنظيم الإخوانى وهنأ شفيق الشعب المصرى بالتخلص من النظام الإخوانى، وبفوز المشير عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية.