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الحركة الوطنية: 30 يونيه أنقذت مصر من سيناريوهات مخيفة

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الحركة الوطنية: 30 يونيه أنقذت مصر من سيناريوهات مخيفة الحركة الوطنية: 30 يونيه أنقذت مصر من سيناريوهات مخيفة

خالد العوامي امين الاعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية

أكد خالد العوامي أمين الاعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية أن ثورة 30 يونيه التي تحل ذكراها الأولي اليوم ستظل خالدة أبد الدهر لأنها أنقذت من سيناريوهات مخيفة كادت تفتك بالدولة المصرية وتغرقها في بحور من الفوضي علي ايدي جماعة الإخوان الإرهابية التي احترفت الضلال والمتاجرة بالدين واتخذت من العنف والقتل وسفك الدماء منهجاً لها .

وأوضح العوامي في تصريحات صحفية، أن إرادة المصريين القوية وقدرتهم علي صنع المستحيل تجلت في أوج صورها في هذه الثورة المجيدة وظهر فيها معدن المواطن المصري الأصيل الذي يصر علي أن يحافظ علي بلدة مهما كلفه ذلك من كد وعناء، مشدداً لقد ازاح الشعب جماعة متطرفة من الحكم كادت تقود الدولة باسرها الي عمق المجهول مما يجعل من هذا اليوم عيداً لا ينسي لكل المصريين .

و أكد أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية في تصريحات صحفية له منذ قليل انه لا ينبغي ان يفوتنا في هذا اليوم التاريخي أن نبعث ببرقيات شكر وتهنئه وعرفان بالجميل الي قواتنا المسلحة التي وقفت بجوار الشعب في ثورته ورفضت أن تحمي حاكم ظالم جاهل علي حساب المصريين وارادتهم مشدداً سيذكر التاريخ بكل خير هذا الدور المحوري للجيش المصري أبد الدهر وكيف استطاع ان يعلي من شأن الدولة وشأن الامن القومي فوق شأن الحاكم وجبروت السلطة واختتم خالد العوامي تصريحاتة مهنئاً الشعب المصري بحلول الذكري الاولي لثوره 30 يونية

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