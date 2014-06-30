المدفع.. آلة الحرب التي تحولت إلى تقليد رمضاني بالصدفة

كتب| السيد الحديدي

أشارت العديد من الوثائق التاريخية إلى أن السبب وراء ظهور “مدفع رمضان” هو الصُدفة وحدها، إذ توجد روايتان مختلفتان حول هذا الأمر ولكن كلا من الروايتين تؤكدان الدور الكبير الذي لعبته الصدفة لظهور مدفع رمضان، الذي أصبح تميمة ملازمة لهذا الشهر الكريم، فيكون دوره مرتين في اليوم مرة قبل أذان المغرب، ومرة أخري وقت الإمساك عن الطعام.

ولكن لظهور المدفع روايات عديدة، الأولى منها تؤرخ لظهوره في العام 865هـ/1461م في عهد الوالي المذكور سلفا “خوشقدم”، وبالتحديد في اليوم السابع عشر من رمضان.

في هذا العام تولي سلطنة مصر السلطان – الظاهر أبي سعيد سيف الدين خوشقدم الناصري المؤيدي- وكانت العلاقات بين مصر والدولة العثمانية تشوبها العديد من الشوائب، ما جعل السلطان خشقدم يعد عدته لمواجهة الخطر العثماني الطامع في ضم مصر إلي الدولة العثمانية.

وكان من الطبيعي أن يكون من ضمن أسلحته المدافع، والتي راح الجند يجربونها وجاء انطلاق أول قذيفة متفقا مع وقت غروب الشمس في يوم 17 رمضان فظن الناس أن ذلك إيذانا لهم بالإفطار، ففرح الناس فرحا شديدا، وفي اليوم التالي اجتمع مشايخ الحارات والعلماء والفقهاء وتوجهوا ليقدموا الشكر للسلطان علي استحداث هذه الوسيلة الجديدة، فلما رأي السلطان سرورهم أعجب بذلك وقرر اعتمادها عادة يومية فأمر باطلاق المدفع عند غروب شمس كل يوم من أيام شهر رمضان إيذانا بتناول طعام الإفطار. وزاد علي طلقة الإفطار طلقة أخري للإمساك.

الرواية الثانية لمدفع رمضان

اشتهرت الأميرة فاطمة إبنة الخديو إسماعيل (1853-1920) بحبها للعمل العام، وحرصها على المساهمة فى أعمال الخير، ورعاية الثقافة والعلم، وتقول الرواية التى قصها المؤرخ إبراهيم عنانى فى أحد كتاباته ويرجحها المدفع الذى عثر عليه مؤخرًا في المتحف الزراعي، إن بعض الجنود فى عهد أبيها الخديوى إسماعيل كانوا يقومون بتنظيف أحد المدافع الحربية بالقصر، فانطلقت منه قذيفة دوت فى سماء القاهرة، وبالمصادفة كان ذلك وقت أذان المغرب فى يوم من أيام رمضان، فاعتقد المصريون أن أمرًا من الحكومة صدر بذلك وأنه تقليد جديد للإعلان عن موعد الإفطار إلى جانب الأذان وصار المدفع حديث الناس.

يتابع عنانى في كتاباته قائلا: “أعجبت بذلك الحاجة فاطمة ابنة الخديوى إسماعيل وأصدرت فرمانا بانطلاق المدفع وقت الإفطار والسحور وأضيف بعد ذلك فى الأعياد، ومنذ ذلك الحين ومدفع رمضان ينطلق من قلعة صلاح الدين (بالقاهرة)، غير أن هذه العادة الرمضانية توقفت فى السنوات الأخيرة بسبب الازدحام السكانى فى المنطقة”.