فيفي عبده تشتم رامز جلال وتغيب عن الوعي

حظيت الحلقة الأولى من برنامج "رامز قرش البحر" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، والذي افتتحه بالفنانة فيفي عبده، ردود فعل واسعة النطاق حيث خرجت فيفي عن طورها، وشتمت رامز بأبشع الألفاظ وقد برزت الشتائم رغم محاولة القناة حذفها.

فقد أصيبت فيفي بذعر ورعب شديدين، لمجرد علمها أن القارب الذي تستقله يغرق، وزاد رعبها سقوط إحدى المذيعات في البحر وخروج دماء على السطح، وبمجرد ظهور رامز جلال الذي كان متخفياً في حوت كاشفا لها عن المقلب، سبّته فيفي وغابت عن الوعي.

اللافت خلال الحلقة أن فيفي استعانت أثناء قدومها بخمسة حراس شخصيين، على الرغم من نفيها أكثر من مرة استعانتها بحراس شخصيين، وكانت تردد أن الحارس هو الله.