ريم البارودي رقص وردح مستفز في "دلع البنات"

القاهرة_ أحمد عاشور

تقدم ريم البارودي في مسلسل "دلع بنات"، شخصية فتاة من حي شعبي تعيش في حالة صراع مستمر مع مي عز الدين، هذا الصراع دفع ريم إلى المبالغة في أدائها للشخصية التي تقدمها، حيث تستخدم أسلوب الردح الزائد عن الحد ما يجعل المشاهد يشعر أنه يشاهد خناقة في الشارع وليس عملاً درامياً. فالشجار المستمر بين ريم ومي وطريقة كلام ريم تحمل الكثير من المبالغات وطريقتها في الردح تقترب من أسلوب الشارع، وكان على ريم أن تختار طريقة أكثر احترافية بدلاً من طريقتها المنفرة في الشجار ورفع الصوت.

ويبدو أن ريم حاولت أن توازن بين الشخصية العنيفة التي تتشاجر دائماً، وبين الفتاة المثيرة التي يهواها محمد إمام خطيب مي في المسلسل، لذا قدمت رقصة ساخنة مع محمد عادل إمام، وهي الرقصة التي تسبق علاقة ساخنة من المفروض أن تقيمها معه خلال أحداث العمل، وظلت الكاميرا تتنقل بأسلوب مستفز على جسد ريم أثناء الرقص بطريقة منافية لطبيعة شهر رمضان وقدسيته.

ويبدو أن العلاقات الحميمية والرقصات الساخنة هي الغالبة حتى الآن علىعدد من مسلسلات رمضان، وتسعى ريم البارودي لأخذ مكان متميز في هذا الاتجاه بدورها في "دلع البنات".