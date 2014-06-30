الفانوس.. أيقونة رمضان التي بدأت فاطمية وانتهت على يد الصينيين

كتب : محمد الموجي

“حالو يا حالو.. رمضان كريم يا حالو”.. “هاتوا الفوانيس يا ولاد”.. “وحوي يا وحوي”..بهذه الأغاني كان يستقبل الأطفال في الشارع المصري شهر “رمضان الكريم”، حاملين أيقونة هذا الشهر، ذلك الفانوس البسيط المصنوع من الصاج وبداخله شمعة .

ويرتبط شهر رمضان بقاموس من العادات والمظاهر والتقاليد المصرية، والتي تُضفي بدورها عليه بريقًا خاصًا، ومن أهم هذه المظاهر، ما نطلق عليه أيقونة رمضان “الفانوس”، حيث يحرص الكبار قبل الصغار على اقتنائه، وإن كان ارتبط بفرحة الأطفال في المقام الأول .

بالرغم من ارتباط المصريين بالفانوس وكونه أحد أهم الظواهر الشعبية بشهر رمضان في مصر ، إلا أنه تقليد ظهر مع دخول الفاطميين لمصر، كما أن كلمة “فانوس” لفظ يوناني”، وأصبح آخيرًا صناعة تحتكرها الصين.

“فانوس”

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> “فانوس” كلمة إغريقية تشير إلى إحدى وسائل الإضاءة، وفي بعض اللغات يقال للفانوس فيها “فناس”-”بناس” .

ويذكر الفيروز أبادي مؤلف القاموس المحيط، أن المعني الأصلي للفانوس هو “النمام” ويرجع صاحب القاموس تسميته بهذا الاسم إلي أنه يظهر حامله وسط الظلام والكلمة بهذا المعني معروفه.

اُستخدم “الفانوس” في صدر الإسلام في الإضاءة ليلاً للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب.

ظهوره في مصر

تختلف الروايات حول ظهور الفانوس، وأحد هذه الروايات أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق، باستخدام الفوانيس، فتحولت من وسيلة لعادة .

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> وفي آخرى، أحد الخلفاء أراد أن يضئ شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها.

رواية ثالثة -يعود لها سبب تحول الفانوس لصناعة- أنه خلال عهد الحاكم بأمر الله، لم يكن يُسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان وكان يسبقهن غلام يحمل فانوساً لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق لكي يبتعدوا، بهذا الشكل كانت النساء تستمتعن بالخروج وفى نفس الوقت لا يراهن الرجال.

وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروج في أي وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس حيث يحمل الأطفال الفوانيس ويمشون في الشوارع ويغنون.

صناعة.. اختلفت أشكالها

أصبح الفانوس فيما بعد صناعة حيث تعددت أنواعه وأشكاله، وبالرغم من كونه أحد المظاهر الشعبية التي ترتبط برمضان، إلا أن الصناعة تستمر على مدار العام، حيث تشتهر منطقة تحت الربع القريبة من حي الأزهر.. والغورية.. ومنطقة بركة الفيل بالسيدة زينب يصناعة الفوانيس.

واختلفت، أشكال الفانوس فبعد أن كان يُصنع يدويًا من الصاج وبداخله شمعة، أصبح فانوس كهربائي، إلى أن غزة الصين سوق الفانوس المصري بأشكال إلكتروتية مختلفة .