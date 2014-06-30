العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة يزورون جامع الشيخ زايد

زار العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في أبوظبي وقرأوا الفاتحة على روحه متوجهين بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته على ما تركه من آثار وبصمات دينية وإنسانية وحضارية.

وأشاد العلماء خلال زيارتهم بإنجازات الشيخ زايد " رحمه الله " الكبيرة داخل الدولة وخارجها وبمآثره التي خلدها التاريخ وبحكمته ورحمته وانسانيته التي امتد عطاؤها إلى مختلف بلدان العالم دون تمييز مما جعله في أعين الأجيال قدوة للحكماء وأهل الخير والعطاء.

وأكد العلماء أن نهجه مازال مستمرا في رؤية ومسيرة خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. داعين الله للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات العربية المتحدة دوام الاستقرار والازدهار.

كان في استقبال العلماء خلال الزيارة سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين في وزارة شؤون الرئاسة ومركز جامع الشيخ زايد الكبير والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقام العلماء بجولة في أرجاء جامع الشيخ زايد واطلعوا على فن العمارة الإسلامية والحضارية التي تميز بها المسجد حيث أن القائد المؤسس كان من أمر ببناء المسجد.

يذكر أن هذه النخبة من العلماء تزور الامارات لأول مرة حيث تناولوا طعام الافطار بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد ثم توجهوا الى عدد من المساجد لإحياء ليالي هذا الشهر الفضيل بالدروس والمحاضرات وفقا للبرنامج المعد وحاضروا حول استقبال شهر رمضان والصيام ودلالته وشهد المحاضرات آلاف من المصلين.

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