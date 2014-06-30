5 حقائق تاريخية عن الجزائر في كأس العالم

تاريخ محاربين، تاريخ كُتب في أذهان الجميع، 3 مشاركات تاريخية سابقة في المونديال أبى منتخب الجزائر أن يتركها دون بصمة ستظل في الأذهان.

وبعد كتابة تاريخ جديد بأقدام محاربي الصحراء في مونديال 2014 بالتأهل إلى دور الـ16، ومع تاريخ جديد مُنتظر أن يكتب أمام ألمانيا أيا كانت النتيجة، دعونا نسترجع بالذاكرة حقائق تاريخية عن الجزائر.

خمس حقائق تاريخية عن الجزائر في كأس العالم

أول مباراة في تاريخ الجزائر في منافسات كأس العالم كانت على الأراضي الإسبانية أمام منتخب ألمانيا الغربية في مونديال 1982 وفاز بها بثنائية مقابل هدف واحد.

رابح ماجر هو صاحب أول هدف للمنتخب الجزائري في تاريخهم في المونديال، وكان في الدقيقة 54 أمام ألمانيا الغربية في مونديال 1982 على ملعب “مولينون” الخاص بنادي خيخون الإسباني.

في المشاركة الثانية لهم في المونديال عام 1986، لم ينجح المنتخب سوي في إحراز هدف واحد فقط في الثلاث مباريات، كان أمام إيرلندا الشمالية، وكان بأقدام جمال زيدان الخال الأكبر لأسطورة فرنسا زين الدين زيدان.

لخضر بلومي نجم المنتخب الجزائري وصاحب الهدف الثاني في مرمي ألمانيا عام 1982، كان في طريقة لمجاورة ميشيل بلاتيني كلاعب في صفوف يوفينتوس عام 1985 وكانت الصفقة على بعد خطوة واحده، إلا أن اللاعب تعرض لكسر في الساق في بطولة إفريقيا، لتتوقف الصفقة.

تسببت الجزائر في تغيير قواعد تنظيم مباريات كأس العالم بعد مؤامرة ألمانيا والنمسا عام 1982، لتطبق الفيفا قانون لعب المباراتين الأخيرتين في دور المجموعات، في نفس التوقيت منعا للتلاعب بالنتائج.