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عواصف مطيرة بنيجيريا تدمر 60 منزلا وتقتل 15 شخصا

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عواصف مطيرة بنيجيريا تدمر 60 منزلا وتقتل 15 شخصا عواصف مطيرة بنيجيريا تدمر 60 منزلا وتقتل 15 شخصا

عواصف

أدت العواصف المطيرة التي هبت على عدد من ولايات نيجيريا خلال الساعات الماضية، إلى تدمير 60 منزلا ومقتل 15 شخصا وإصابة عدد آخر.

وذكر بيان لديفيد اكاتي نائب مدير إدارة الإعلام بهيئة الطوارئ الوطنية بولاية “كروس ريفر” بجنوب نيجيريا، أن عاصفة دمرت 60 منزلا وأتلفت بعض الطرق والمدارس بمدينة “كالابار” عاصمة الولاية.

من جانبهم، قال شهود عيان بمدينة “ابدان” بولاية “اويو” إن سيولا نجمت عن عاصفة مطيرة أدت الي مقتل 15 شخصا وإصابة عدد آخر وإتلاف ممتلكات تقدر بملايين النيرات، الأمر الذي أدى إلى إحتجاجات عنيفة من قبل السكان.

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