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بوتين وهولاند وميركل وبوروشينكو يدعون إلى مشاورات بين كييف وجنوب شرق أوكرانيا

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بوتين وهولاند وميركل وبوروشينكو يدعون إلى مشاورات بين كييف وجنوب شرق أوكرانيا بوتين وهولاند وميركل وبوروشينكو يدعون إلى مشاورات بين كييف وجنوب شرق أوكرانيا

بوتين وهولاند

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي مكالمة هاتفية رباعية مع كل من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن الزعماء الأربعة دعوا إلى تنظيم جولة ثالثة من المشاورات بين ممثلي كييف ومناطق جنوب شرق أوكرانيا بأسرع ما يمكن ، ولفت بوتين ـ حسب بيان للكرملين ـ إلى أهمية تمديد نظام وقف إطلاق النار بجنوب شرق أوكرانيا المعلن من قبل الرئيس الأوكراني.

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة إيجاد آلية مضمونة لمراقبة تمسك طرفي الصراع بالهدنة في جنوب شرق أوكرانيا.

واتفق زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا على تكليف وزراء خارجية الدول الأربع بالدخول في اتصال فيما بينهم للمعالجة العملية للمسائل التي تم التطرق إليها خلال المكالمة الهاتفية اليوم بين بوتين وهولاند وميركل وبوروشينكو.

كما بحث الزعماء الأربعة إمكانية إرسال مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي إلى نقاط العبور على الحدود الروسية الأوكرانية.

ولفت الرئيس الروسي ـ خلال المكالمة الهاتفية الجماعية ـ إلى ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان جنوب شرق أوكرانيا نظرا لتفاقم الوضع الإنساني هناك.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث يوم أمس الأحد ـ في مكالمة هاتفية جماعية مع كل من نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو ـ إمكانية تمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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