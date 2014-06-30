أمن بورسعيد يضبط متهم بقتل شاب بحي الزهور في أول أيام رمضان

تمكنت مباحث الزهور من ضبط قاتل شاب في أول أيام رمضان أمس في مشاجرة بحي الزهور.

وكان قد تبلغ مساء أمس 29 الجارى لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى الزهور العام بوصول المدعو “محمود محمد البصراطى” ـ 30 سنه ــ مقيم دائرة الزهور، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن، و توفى على الفور متأثرًا بإصابته.

وانتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية والقوات اللازمة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفي والمدعو “محمد محمد عبد الحميد” – 16 سنه ــ بائع متجول ــ مقيم دائرة الزهور، قام على إثرها الثاني بطعن الأول بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور من ضبط المتهم و السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل ذلك لخلاف نشب بينهما بسبب رفضه تحميل بضائع “ثلج” داخل سيارة المتوفي عقب شرائه منه كما قرر حدوث إصابته بالعين اليسرى أثناء المشاجرة.

وجه اللواءمحمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية و مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة.