إعادة محاكمة المسئول الإعلامي لرئيس وزراء بريطانيا

قال مدعون اليوم الاثنين إنه :”استعاد محاكمة أندي كولسون المسؤول الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن ما إذا كان أجاز دفع أموال بشكل غير مشروع لمسؤول حكومي بينما كان يرأس تحرير صحيفة يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ”.

ولم تستطع هيئة محلفين في محكمة الجنايات المركزية (أولد بيلي) في لندن الأسبوع الماضي التوصل إلى حكم فيما إذا كان كولسون وكلايف غودمان محرر شؤون العائلة المالكة في صحيفة “نيوز أوف ذا وورلد” مذنبين بتهمة دفع أموال بشكل غير مشروع لضابط شرطة للحصول على دليل هواتف للعائلة المالكة في بريطانيا.

لكن هيئة المحلفين أدانت كولسون بالتآمر لاختراق صناديق رسائل بريد صوتي للحصول على أخبار تصلح للنشر في الصفحة الأولى في الصحيفة التي كانت تصدر يوم الأحد قبل توقفها عن الصدور.

ومن المرجح أن يصدر عليه حكم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ورأس كولسون (46 عاما) تحرير الصحيفة المتوقفة عن الصدور بين عامي 2003 و2007 ثم تنحى بعد اعتراف جودمان ومحقق خاص باختراق الهواتف.

وبعد بضعة أشهر عمل كولسون كمدير لاتصالات كاميرون حين كان في المعارضة وبعد انتخابه رئيسا للوزراء عام 2010.