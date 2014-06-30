الرئيس التونسي ينسى بطاقته الشخصية عند تقدمه للتسجيل للانتخابات العامة

رفضت موظفة بمكتب لتسجيل الناخبين في تونس الاثنين تسجيل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي على لوائح المقترعين في الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 بسبب عدم ابرازه، مثلما يقتضيه القانون، بطاقة هويته الشخصية التي قال إنه نسيها ولا يتذكر رقمها.

وتعمل الموظفة بمكتب لتسجيل الناخبين تابع لـ “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بمنطقة القنطاوي من ولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي.

وعند تقدّمه للتسجيل، أبلغ الرئيس التونسي الموظفة بأنه نسي بطاقة هويته ولا يتذكر رقمها فردت عليه بالقول “لا يمكنني التسجيل دون بطاقة التعريف (الهوية)” ما اضطره الى الانصراف.

ونشرت إذاعة “جوهرة إف إم” الخاصة التي تبث من سوسة، على موقعها في الانترنت شريط فيديو للحوار الذي دار بين الموظفة الشابة والرئيس التونسي تحت عنوان “الفتاة التي قالت لا للمرزوقي”.

وتداول نشطاء انترنت شريط الفيديو على نطاق واسع وأرفقوه بتعليقات ساخرة مثل “رئيسنا نسي بطاقته عند التسجيل، وأنتم متى ستنسون بطاقاتكم؟” و”رئيس يذهب للتسجيل في الانتخابات، ينسى بطاقته ولا يحفظ رقمها”.

وقال المرزوقي في تصريح لوسائل اعلام محلية “لم أُحضِرها (بطاقة الهوية) وسوف اضطر للعودة مرة أخرى، ليس مشكلا”.

> وأضاف “أنا أطالب كل المواطنين والمواطنات بأن يذهبوا للتسجيل، وأن يعرفوا قيمة وأهمية هذه الانتخابات”.

وتابع “أريد أن اتوجه بالاساس للشباب الذين يقولون إن كل (السياسيين) مثل بعضهم و(الانتخابات) كلام فارغ (..) أقول لهم ولكل الناس الذين لديهم هذا المنطق العدمي (..) إمّا أن تذهبوا وتصنعوا تاريخكم ومستقبلكم وإلا فإن هذا المستقبل سيقرره آخرون. الذين سينتخبون هم من سيقررون مستقبلك”.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا يحتاج التونسيون الذين اقترعوا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر2011 إلى إعادة تسجيل أنفسهم لانتخايات 2014.

ومن المفروض ان ينطبق هذا الأمر على الرئيس التونسي نفسه.

وتساءلت إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة في نص نشرته على موقعها الالكتروني “هل تحظى الفتاة التي قالت لا للمنصف المرزوقي بالمكافأة (..) أم أنها مجرد +ضجة+ مدبّرة بدقة للترويج للتسجيل في الانتخابات، وللتذكير بأهمية إحضار بطاقة الهوية عند التسجيل”.

ويبلغ عدد التونسيين الذين يحق لهم الاقتراع حوالي 7 ملايين.

وفي انتخابات 2011 قام حوالي 4 ملايين تونسي بتسجيل اسمائهم للمشاركة في الاقتراع.

وتجرى الانتخابات التشريعية في تونس يوم 26 أكتوبر 2014 والرئاسية يوم 23 نوفمبر 2014.

وبدأت عملية تسجيل الناخبين الجدد في 23 يونيو الحالي وتتواصل حتى 22 يوليو القادم بحسب الهيئة الانتخابية.