بالفيديو والصور.. أهالي مشتول يشيعون جثمان شهيد الاتحادية بمسقط رأسه بالشرقية

شيع المئات من أهالي مدينة مشتول السوق بالشرقية، جثمان العقيد احمد عشماوي الذي استشهد صباح اليوم بالأتحادية، وذلك وسط حالة من الحزن والأسى التي سيطرت على أسرته.

وردد المشاركين من أقاربه وأصدقائه هتافات منها: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله” وطالبوا بالقصاص من القتلة وإعدامهم في ميدان عام رميًا بالرصاص ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم انفسهم قتل خير أجناد الأرض.

وأكد عدد من زملائه الذين حضرو تشييع الجثمان”منهم لله الذين يقتلون أبناء الوطن مطالبين الأجهزة الأمنية بمواجهتهم وأن تكون هناك وقفة قوية تجاة هؤلاء الإرهابيين حتي تطهير البلاد منهم، لافتين إلى أنهم في حالة حزن وقلوبهم تنزف دمًا باستشهاد زميلهم المشهود له بالطيبة والالتزام ومطالبين بإطلاق اسمه على أحد المدارس تخليدًا لذكراه”.

وأكد أحد أقارب الشهيد أنه رغم إقامته بالقاهرة إلا أنه كان دائم الحضور لمدينة مشتول السوق وكان محبًا لكل أهله وأصحابه، مشيرًا أن آخر ما كتب الشهيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “كل سنة وأنتم طيبين يا أبناء مشتول” وللشهيد 3 أشقاء ذكور طبيبان وضابط مهندس، و5 بنات.