جمعة: أبو تريكة لا يصلح مدربًا

أكد وائل جمعة نجم الاهلي والكرة المصرية المعتزل أن محمد أبو تريكة لا يصلح ليكون مديرًا فنيًا في المستقبل.

وفسر جمعة "أبو تريكة لديه شخصية عاطفية، بينما تحتاج إدارة فريق الكرة لشخصية صارمة، لذا فهو لا يصلح أن يكون مدربًا".

وصدق أبوتريكة على كلام "الصخرة"، قائلا: "بالفعل لم أفكر يومًا ما في الاتجاه لعالم التدريب، لأنها مهنة حرق الأعصاب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "المدرب مصيره متعلق بأقدام الآخرين، وهذا أمر ينافي شخصيتي، ولم أتعود عليه طوال حياتي".

وأتم أفضل لاعب داخل أفريقيا العام الماضي "أركز الآن في الحصول على دورات تدريبية، لأكون لائقًا للعمل في المجال الإداري".