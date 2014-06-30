أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جمعة: أبو تريكة لا يصلح مدربًا

Google+ Print
جمعة: أبو تريكة لا يصلح مدربًا جمعة: أبو تريكة لا يصلح مدربًا

أكد وائل جمعة نجم الاهلي والكرة المصرية المعتزل أن محمد أبو تريكة لا يصلح ليكون مديرًا فنيًا في المستقبل.

وفسر جمعة "أبو تريكة لديه شخصية عاطفية، بينما تحتاج إدارة فريق الكرة لشخصية صارمة، لذا فهو لا يصلح أن يكون مدربًا".

وصدق أبوتريكة على كلام "الصخرة"، قائلا: "بالفعل لم أفكر يومًا ما في الاتجاه لعالم التدريب، لأنها مهنة حرق الأعصاب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "المدرب مصيره متعلق بأقدام الآخرين، وهذا أمر ينافي شخصيتي، ولم أتعود عليه طوال حياتي".

وأتم أفضل لاعب داخل أفريقيا العام الماضي "أركز الآن في الحصول على دورات تدريبية، لأكون لائقًا للعمل في المجال الإداري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع