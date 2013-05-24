بالصور.. أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بطهطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من التوصل إلى صلح نهائى، اليوم الجمعة، بين عائلتى "سالمان" و"الجحوش" بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز طهطا، حيث تقدم جلسة الصلح اللواء محسن الجندى، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور يحى مخيمر، محافظ سوهاج، واللواء المنسى الضبع، نائب المدير للشمال، والمقدم عبد الرحمن عويس، رئيس مباحث مركز طهطا، والمقدم عصام نبيل، والدكتور محمد المصرى، أمين حزب الحرية والعدالة، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والعمد والمشايخ وأهالى القرية والقرى المجاورة، وذلك داخل سرادق كبير ضم حوالى 1000 شخص.

وترجع الواقعة والمحرر عنها المحضر رقم 763 إدارى المركز بين أفراد علئلتى سالمان والجحوش بناحية الخذندراية، والناجم عنها مقتل هند ممدوح على محمد، تنتمى للعائلة الثانية، حيث قبل أهل المجنى عليها القودة واتفق الطرفان على أن يكون صلحا ناهيا للنزاع، وعدم تعرض أى منهما للآخر.

ومن جانبه، أكد اللواء محسن الجندى، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن المديرية تتبع سياسة النفس الطويل فى إنهاء الخصومات الثأرية وإنهاء الخصومات عن الطريق الصلح، بعد الدفع بالمؤثرين من العمد والمشايخ وكبار العائلات من أجل التدخل والتوفيق بين أطراف النزاع.



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