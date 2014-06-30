تورط 7 لاعبين من المنتخب الكاميروني في تلاعب بنتيجة مباراة في المونديال

قال السنغافوري راج بيرومال، صاحب شبهات عديدة في التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، إن هناك 7 لاعبين من المنتخب الكاميروني شاركوا في التلاعب بنتيجة مباراة بلادهم أمام كرواتيا في المجموعة الأولى لكأس العالم “البرازيل 2014″.

وأضاف “بيرومال”، الذي تورط في التلاعب بنتائج مباريات في 6 قضايا سابقة خلال 20 عاما، إن هناك 7 تفاحات فاسدة تنتقل مع منتخب الكاميرون.

هناك شبهات كبيرة حول وجود تلاعب في نتيجة مباراة الكاميرون أمام كرواتيا، وخسر بنتيجة (4-0)، ولم يشارك إيتو بسبب الإصابة، كما حدث مشادة كلامية بين لاعبين من الكاميرون.

صرح رالف موتشكه مسؤول الأمن في الفيفا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حقق بنتيجة كرواتيا والكاميرون، لكنه أضاف:” لا أدلة على أي تلاعب حتى الآن”.