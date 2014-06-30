وزير الثقافة: لا يحق لأي هيئة أن تقوم بنشر ما لا يخصها

أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، أنه لا يحق لأي هيئة أن تقوم بنشر ما لا يخصها، مشيرا إلى ضرورة إعادة التنسيق في النشر بدءا من العام القادم، ووضع أسس وخطط قادمة منعا للازدواجية والتكرار.

وقال عصفور – خلال اجتماعه اليوم الاثنين بأعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب بمقر الهيئة – “إنه آن الآوان لبدء العمل بحسم وعلى الفور، مشددا على أنه لا مكان لأى قيادة متكاسلة أو متقاعسة، لافتا إلى ضرورة تتبادل هيئات وزارة الثقافة شراء الكتب المطبوعة في هيئات وزارة الثقافة، وإعادة طبع الكتب القديمة والكتب التي نفذت”.

وطالب عصفور، الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بعمل لجنة مشتركة بين الهيئة ولجنة تحقيق التراث بدار الكتب ولجنة من المجلس الأعلى للثقافة لنشر كتب التراث، على أن تكون مهمتها الإعداد، وأن تتولى هيئة الكتاب النشر والتوزيع، وتغيير لجنة مكتبة الأسرة على أن تكون من الشباب.

ولفت إلى إعداد مذكرة بالهيئات التي توقفت عن المساهمة في تقديم الدعم لمكتبة الأسرة منذ ثورة 25 يناير لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعودتها مرة أخرى إلى المساهمة في تقديم الدعم مع إقامة احتفالية ضخمة للافتتاح بحيث يتم تسليط الضوء على عودة مشروع مكتبة الأسرة مرة أخرى، بالإضافة إلى إعادة طبع أعلام العرب والمكتبة الثقافية والمسرح العالمى، وذلك بناء على طلب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ووافق وزير الثقافة على طلب الدكتور مجاهد بعمل خصم على كتب إصدارات هيئة الكتاب تصل إلى 40%، 20% على كتب مكتبة الأسرة، وذلك بالمعرض المقام بدار الأوبرا، وإعادة تطوير منافذ البيع الخاصة بالهيئة.