أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس أتليتكو للراغبين في الرحيل: ادفعوا الشرط الجزائي أولا

Google+ Print
رئيس أتليتكو للراغبين في الرحيل: ادفعوا الشرط الجزائي أولا رئيس أتليتكو للراغبين في الرحيل: ادفعوا الشرط الجزائي أولا

بوخارست، (إفي): أكد انريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنه لا يمانع رحيل من لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي اذا دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقده.

وقال سيريزو، في تصريحات صحفية من بوخارست، "اذا كان هناك من يرغب في الرحيل وحصلنا نحن على مالنا، فلن يكون لدينا أدنى مشكلة. سنشعر بالألم، ولكن ليس لدينا أدنى مشكلة".

وأوضح "لا يوجد لاعب في أتلتيكو مدريد لا يرغب ناد إسباني او فرنسي أو إنجليزي أو إيطالي أو روسي في التعاقد معه، ولكن لابد من الاعتراف بأن اللاعبين تربطهم بالنادي تعاقدات".

وأشار "نتبع سياسة: من لا يرغب في البقاء معنا، فليرحل، وليأت النادي الذي يرغب في التعاقد معه ويدفع الشرط الجزائي".

وتابع "حالف الفريق الحظ، اضافة إلى العمل الكبير، بالفوز بالليجا والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ودون شك تضع كل الفريق أعينها على لاعبي أتلتيكو".

وفيما يتعلق باحتمالية رحيل دييجو كوستا إلى تشيلسي الإنجليزي، أكد "يقولون إن دييجو كوستا راحل، ولكنه لم يرحل بعد".

وأكد "كل اللاعبين- أمثال فرناندو توريس أو راداميل فالكاو- خرجوا بشكل جيد باستثناء (سرخيو) أجويرو".

وأوضح "كانت لديه مشكلة صغيرة حمقاء فقد كان بامكانه الرحيل كالأبطال، وفي النهاية خرج كواحد من العامة".

وعلى صعيد آخر، قال "من الطبيعي أن يرحل (تيبو كورتوا إلى تشيلسي) رغم أننا نعمل لمنع هذا، ولكنه ليس أحد لاعبينا، يلعب معارا من تشيلسي، لمدة ثلاث سنوات، وعقده مع البلوز يستمر لخمس سنوات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع