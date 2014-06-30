رئيس أتليتكو للراغبين في الرحيل: ادفعوا الشرط الجزائي أولا

بوخارست، (إفي): أكد انريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنه لا يمانع رحيل من لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي اذا دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقده.

وقال سيريزو، في تصريحات صحفية من بوخارست، "اذا كان هناك من يرغب في الرحيل وحصلنا نحن على مالنا، فلن يكون لدينا أدنى مشكلة. سنشعر بالألم، ولكن ليس لدينا أدنى مشكلة".

وأوضح "لا يوجد لاعب في أتلتيكو مدريد لا يرغب ناد إسباني او فرنسي أو إنجليزي أو إيطالي أو روسي في التعاقد معه، ولكن لابد من الاعتراف بأن اللاعبين تربطهم بالنادي تعاقدات".

وأشار "نتبع سياسة: من لا يرغب في البقاء معنا، فليرحل، وليأت النادي الذي يرغب في التعاقد معه ويدفع الشرط الجزائي".

وتابع "حالف الفريق الحظ، اضافة إلى العمل الكبير، بالفوز بالليجا والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ودون شك تضع كل الفريق أعينها على لاعبي أتلتيكو".

وفيما يتعلق باحتمالية رحيل دييجو كوستا إلى تشيلسي الإنجليزي، أكد "يقولون إن دييجو كوستا راحل، ولكنه لم يرحل بعد".

وأكد "كل اللاعبين- أمثال فرناندو توريس أو راداميل فالكاو- خرجوا بشكل جيد باستثناء (سرخيو) أجويرو".

وأوضح "كانت لديه مشكلة صغيرة حمقاء فقد كان بامكانه الرحيل كالأبطال، وفي النهاية خرج كواحد من العامة".

وعلى صعيد آخر، قال "من الطبيعي أن يرحل (تيبو كورتوا إلى تشيلسي) رغم أننا نعمل لمنع هذا، ولكنه ليس أحد لاعبينا، يلعب معارا من تشيلسي، لمدة ثلاث سنوات، وعقده مع البلوز يستمر لخمس سنوات".