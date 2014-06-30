تكريما لزانيتي .. إنتر ميلان يحجب رقم 4 رسميا

أعلن إريك ثيوهير مالك نادي إنتر ميلان أن النادي قرر حجب القميص رقم 4 تكريما لما قدمه المعتزل خافيير زانيتي مع النيراتزوري.

وودع إنتر ميلان قائده الأسطوري زانيتي نهاية الموسم الماضي من الدوري الإيطالي بعد 19 موسم بالتمام للقائد الأرجنتيني.

زانيتي بدأ حياته مع إنتر ميلان في 1995، وهو في عامه الـ19، وظل يبدع ويـتألق حتى بلغ الـ41 من عمره.

النجم الذي يجيد كظهير أيمن، وأيسر، ولاعب وسط، والذي لا يمكن العبور منه بسهولة، أنهى مسيرته بعد 857 لقاء، و16 تتويجا مختلفا منذ انتقاله إلى إنتر.

وقال ثيوهير في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت الإيطالية" :"قررت إدارة النادي حجب القميص رقم 4".

وقررت إدارة النادي أيضا تولي زانيتي لمنصب نائب الرئيس لمدة عامين.