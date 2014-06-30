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المالية الإسبانية تطالب باستمرار التحقيق في تهرب ميسي الضريبي

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المالية الإسبانية تطالب باستمرار التحقيق في تهرب ميسي الضريبي المالية الإسبانية تطالب باستمرار التحقيق في تهرب ميسي الضريبي

مدريد، (إفي): طالبت وزارة المالية الإسبانية بعدم تبرئة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، من تهمة التهرب الضريبي التي تلاحقه، حسبما ذكرت صحيفة (أس) على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين.

يأتي هذا على خلفية طلب النيابة العامة في مدينة برشلونة في 17 من الشهر الجاري بحفظ التحقيق حول التهرب الضريبي من جانب اللاعب، مدعية أن ميسي لم يكن على علم بطريقة إدارة أرباحه الدعائية.

ودعت الوزارة إلى استئناف النظر في قضية تهرب ميسي من سداد الضرائب المستحقة عليه والتي تقدر بأربعة ملايين و100 ألف يورو في الفترة ما بين عامي 2007 و2009.

وأضافت (أس) أن الأمر بات الآن بيد القاضي المسئول عن القضية والذي أصبح المنوط الوحيد بمسألة توجيه اتهام لميسي من عدمه.

ويتواجد ميسي حاليا مع منتخب الأرجنتين المشارك في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، حيث يسعى راقصو التانجو للتاهل إلى الدور ربع النهائي خلال مباراتهم أمام سويسرا غدا الثلاثاء.

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