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تقارير: جوستافو يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

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تقارير: جوستافو يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد تقارير: جوستافو يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

مدريد، (إفي): ذكرت تقارير إخبارية يوم الاثنين ان نادي ريال مدريد الإسباني يفكر حاليا في ضم البرازيلي لويس جوستافو، لاعب وسط فولفسبورج الألماني.

وأشارت صحيفة (الكونفيدنثيال) الإسبانية إلى أن جوستافو، أحد عناصر التشكيلة الأساسية للمنتخب البرازيلي بالمونديال حاليا، بات هو والالماني توني كروس، لاعب وسط بايرن ميونخ، في دائرة اهتمام الريال.

واشارت الصحيفة إلى ان جوستافو (27 عاما) يعد خيارا جديدا لتعزيز خط وسط النادي الملكي الإسباني.

وكان جوستافو قد رحل عن بايرن ميونيخ مع تولي الإسباني بيب جوارديولا تدريب الفريق الصيف الماضي، حيث انتقل إلى فولفسبورج في صفقة بقيمة 20 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي مع فولفسبورج حتى عام 2018.

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