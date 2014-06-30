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وكيل توني كروز ينفي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد

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وكيل توني كروز ينفي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد وكيل توني كروز ينفي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد

برلين، (إفي): نفى وكيل الألماني الدولي توني كروس، صحة ما تردد عن توصل اللاعب لاتفاق من أجل الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال وكيل اللاعب، فولكر ستروث، "لا يوجد اتفاق مع ريال مدريد أو مع أي ناد آخر".

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن توصل لاعب بايرن ميونيخ لاتفاق مع ريال مدريد للعب في صفوف النادي الملكي لمدة خمس سنوات مقابل الحصول على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويمتد عقد كروس مع النادي البافاري حتى 2015 ولم يقبل اللاعب عرضا لتجديده.

وازدادت التكهنات خلال الأشهر الأخيرة باحتمال رحيل كروس إلى الدوري الانجليزي، وربطت تقارير إخبارية اسمه بمانشستر يونايتد.

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