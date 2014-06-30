راكيتيتش: لن أكون بديل فابريجاس أو شابي في برشلونة

مدريد، (إفي): قال الكرواتي ايفان راكيتيتش المنتقل حديثا إلى برشلونة، إنه لن يكون بديل سيسك فابريجاس أو شابي هرنانديز في النادي الكتالوني.

وقال راكيتيتش في مؤتمر صحفي خلال توديع جماهير سيفيليا عن إمكانية تعويضه رحيل سيسك فابريجاس الذي انتقل مؤخرا لتشيلسي، وشابي هرنانديز: "لن أكون بديلا عن أحد، سأذهب لبرشلونة لأكون إيفان راكيتيتش، لتقديم أفضل ما يمكن، ولكني سأكون أنا دائما".

ولم يتمكن راكيتيتش من حجب دموعه عند عرض مقطع فيديو لأفضل أوقاته في صفوف سيفيليا، مشيرا إلى أنه قرر الانتقال لبرشلونة من أجل "قطع خطوة أخرى في مشواره، والمنافسه على مزيد من الألقاب"، حسبما نقلت صحيفة (أس) الإسبانية.

وانضم راكيتيتش لبرشلونة لمدة خمس مواسم مقبلة، في صفقة يعتقد أنها اقتربت قيمتها من 20 مليون يورو (تتضمن مليونين على صورة حوافز ومكافآت، وتضمنت كذلك انتقال دنيس سواريز، لاعب برشلونة الرديف إلى سيفيليا).