أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راكيتيتش: لن أكون بديل فابريجاس أو شابي في برشلونة

Google+ Print
راكيتيتش: لن أكون بديل فابريجاس أو شابي في برشلونة راكيتيتش: لن أكون بديل فابريجاس أو شابي في برشلونة

مدريد، (إفي): قال الكرواتي ايفان راكيتيتش المنتقل حديثا إلى برشلونة، إنه لن يكون بديل سيسك فابريجاس أو شابي هرنانديز في النادي الكتالوني.

وقال راكيتيتش في مؤتمر صحفي خلال توديع جماهير سيفيليا عن إمكانية تعويضه رحيل سيسك فابريجاس الذي انتقل مؤخرا لتشيلسي، وشابي هرنانديز: "لن أكون بديلا عن أحد، سأذهب لبرشلونة لأكون إيفان راكيتيتش، لتقديم أفضل ما يمكن، ولكني سأكون أنا دائما".

ولم يتمكن راكيتيتش من حجب دموعه عند عرض مقطع لأفضل أوقاته في صفوف سيفيليا، مشيرا إلى أنه قرر الانتقال لبرشلونة من أجل "قطع خطوة أخرى في مشواره، والمنافسه على مزيد من الألقاب"، حسبما نقلت صحيفة (أس) الإسبانية.

وانضم راكيتيتش لبرشلونة لمدة خمس مواسم مقبلة، في صفقة يعتقد أنها اقتربت قيمتها من 20 مليون يورو (تتضمن مليونين على صورة حوافز ومكافآت، وتضمنت كذلك انتقال دنيس سواريز، لاعب برشلونة الرديف إلى سيفيليا).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه