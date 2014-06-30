تقارير: نيجريدو بديل كوستا في أتليتكو

مدريد، (إفي): يسعى نادي أتلتيكو مدريد لإنجاز صفقة بيع مهاجمه دييجو كوستا إلى تشيلسي الإنجليزي من أجل توفير سيولة مالية للتعاقد مع ألفارو نيجريدو مهاجم مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة (أس) على موقعها اليوم الاثنين أن الاتصالات جارية بين أتلتيكو وتشليسي من أجل إتمام صفقة انتقال كوستا إلى النادي اللندني، مؤكدة أن المسألة ملحة للنادي الإسباني الذي يحتاج لسيولة مالية للتعاقد مع نيجريدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو سيتحدث أيضا مع تشيلسي بشأن إمكانية استمراره في الحصول على خدمات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المعار اليه من النادي اللندني للموسم الرابع على التوالي.