وفاة سجين بمحبسه بالمنيا لهبوط بالدورة الدموية‎

توفي سجين بمحبسه بالسجن بالمنيا, بعد تعرضه لهبوط حاد بالدوره الدموية

> تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا, إخطاراً من سجن المنيا شديد الحراسة يوفاة المسجون محسن ع.م, 39 سنه, مقيم بقرية طوخ الخيل, بدائرة مركز المنيا, والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية حيازة سلاح ناري وإحداث عاهة, وبتوقيع الكشف الطبي علي المتوفي بمعرفة طبيب السجن, أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية, ولا يوجد شبهة جنائية, وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام, وحررالمحضر رقم1091 لسنة2014 إداري قسم شرطة المنيا الجديدة.