“كاريزما” عبد الناصر.. حضور “طاغٍ” لشخصه.. وتحدٍ مستحيل للنجوم على الشاشة

ظهور شخصية الزعيم جمال عبد الناصر بأى عمل فنى كفيل بإثارة الجدل حولها، وعادة ما يتم وضع الممثل الذى يؤديها تحت الميكروسكوب النقدى لرصد مدى قدرته فى تجاوز “كاريزما” .. ناصر.

إعداد- مصطفى حمزة

> ومع بداية عرض مسلسل “صديق العمر”، والذى يخوض من خلاله الفنان السورى مغامرة تقديم شخصية “ناصر”، قوبل أداؤه بانتقادات وصلت إلى حد وصف ترشيحه للدور بالجريمة، ومن هنا يبدأ البحث عن بدايات ظهور “ناصر” على الشاشة.

>بالصوت والصورة.

> وبدأ ظهور صورة جمال عبدالناصر كزعيم واحد في فيلم «بور سعيد» للمخرج عز الدين ذو الفقار 1957، حيث غنت بطلته هدى سلطان له أغنية “أحنا الشعب”، ولم تكن الأغنية فردية، بل كانت ترددها في شرفتها، وقد تجمع أبناء المدينة في جموع يطالبون، بالغناء، من جمال أن يؤمم قناة السويس ويناصرونه فيما فعله.. وفي أحد مشاهد الفيلم يردد أحد الخواجات الذين يعيشون في المدينة: عبدالناصر لازم يموت.. مما يعطي الإيحاء بأن العدوان الثلاثي على مصر لم يكن يهدف إلى استعادة قناة السويس للشركة الفرنسية – البريطانية، ولكن التخلص في المقام الأول من جمال عبدالناصر.

> وفيما بعد ارتفعت صورة جمال عبد الناصر في الأفلام، من خلال الصور الرسمية الموجودة في المصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية، وتغيرت الصورة، من اليوزباشي، الذي يرتدي الزي العسكري إلى الصورة المعهودة للرئيس المبتسم. وفي الكثير من الأحيان، كان يتم مزج خطب عبد الناصر السياسية بمشاهد مؤثرة، خاصة في المشهد الختامي لفيلم «عمالقة البحار» عام 1961.

>شاهين وناصر

> فى فيلم “الناصر صلاح الدين”.. تعمد يوسف شاهين وضع ما يوحى بأن هناك ما يجمع بين الزعيم “ناصر” والبطل التاريخى، وكان المخرج العالمى يفسر خشيته من تقديم شخصية الأول فى عمل فني بعدم عثوره على فنان يملك القبول الكافى ،أو الكاريزما التى تمتع بها، ومع ذلك يعد يوسف شاهين ،أول من قدم صورة شبه متكاملة لما حدث ليلة 9 يونيو 1967م، حين أعاد على الشعب خطبة الرئيس وهو يتنحى.

> اهتمت السينما فيما بعد بمشهد خطاب التنحي، على مدى قرابة أربعين عامًا، مثلما حدث فى فيلم «باحب السيما»، عام 2004، إخراج أسامة فوزي.

> وتجاهل “شاهين ” تصوير عبدالناصر حين قام بضغط زر تحويل مجرى نهر النيل, في حضور الرئيس السوفييتي خروشوف عام 1964، وذلك في فيلم «الناس والنيل» عام 1970، وهو الفيلم الذي كتبه عبد الرحمن الشرقاوى ،وتم إنتاجه مرتين، والذى تدور أحداثه حول حدث سياسي ووطني عظيم، دفع عبدالناصر الكثير من معاناته من أجل إنجازه، ابتداء من تأميم قناة السويس وافتتاح المشروع في يناير 1960، ثم تحويل مجرى النهر.

> والغريب أيضا أن عبدالناصر الذي كان يحب السينما، لم تتم الإشارة إلى دوره كرئيس في الأفلام التي صورت المشاريع الكبرى, خاصة السد العالي، واعتبر مشروعا قوميا، حيث قدم المشروع في فيلم «الحقيقة العارية» للمخرج عاطف سالم،.

> و في السبعينيات، بدأت موجة الهجوم على “ناصر” وعهده ، خاصة مجموعة أفلام «الكرنك» وإن كان لم يظهر بشخصه، لكنه كان موجودا بصورة ما، فرئيس الاستخبارات خالد صفوان في فيلم «الكرنك» يتحدث إلى الرئيس مباشرة في الهاتف، ويبدو مرتبكا رغم ثقته بنفسه، وهو يشكر الرئيس.

> كما أن صورة عبد الناصر صارت رمزا للهجوم عليه في بعض الأفلام، فالكاتب السلبي الذي لا يجيد سوى الكلام، واستخدام الشعارات الجوفاء لعلاج مشكلات علي «الموظف» البسيط في فيلم «الحب فوق هضبة الهرم» لعاطف الطيب، يجلس على مقهى، ومن خلفه صورة جمال عبد الناصر، ويردد له «علي» بعد أن صدم فيه ما يعني «أنت بتستنفع من عهد عبدالناصر».

ناصر بين “براعة” أحمد زكى و”مأزق” خالد الصاوى

الاقتراب السينمائى الأجرأ من شخصية “عبد الناصر”، وتحويل حلم تقديم شخصيته لواقع بدأ عام 1996 بمبادرة من الراحل أحمد زكى ، وساعده على تحقيق ذلك الكاتب محفوظ عبد الرحمن، والمخرج محمد فاضل، وكان هذا فى إطار مشروع كان يعد ه “زكى” عن رموز مصر فى التاريخ المعاصر.

> ورغم ما واجهه من صعوبات وهجوم خلال التصوير إلا أن نجاح “زكى” فاق حتى توقعات أبناء الزعيم الراحل ، وشهد بذلك كل من عبد الحكيم وهدى عبد الناصر.

> عام 1998 قدم المخرج أنور القوادرى فيلمه “جمال عبد الناصر”،ومنح فرصة تقديم شخصيته للفنان خالد الصاوى، وتناول العمل مساحه زمنية أطول من حياة عبد الناصر، منذ عام 1935، حين قدم أوراقه للالتحاق بالكلية الحربية، أي وهو في السابعة عشرة من العمر، وحتى وفاته عام 1970 م، أي خمسة وثلاثين عاما كاملة.

مسلسلات “ناصر”

> يعد الفنان مجدي كامل الأوفر حظا تليفزيونيا فى تقديم شخصية “ناصر”، حيث قدمها فى 4 أعمال درامية مختلفة ، وهى “رد قلبى”، “فارس الرومانسية”، “أم كلثوم”، “العندليب”،قبل أن يصل لتقديم مسلسل كامل عنه هو “ناصر”، وهو ما أعطاه دفعة قوية تؤكد نجاحه، وهو ما لم يحدث بالقدر نفسه مع الفنان نبيل الحلفاوى الذى مر تقديمه لشخصية “ناصر” فى مسلسل “أوراق مصرية” بلا صدى تقريبا,.