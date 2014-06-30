كفتة الدجاج

المقادير للمجموعة الأولى:

-كيلوغرام من اللحم المفروم مع حبّة من البصل

-حبّة من البصل

-حبّة من الفلفل الأحمر الحلو

-حبّة من الفلفل الأصفر

-عود من الكرفس

-10 أوراق من الكزبرة الخضراء الطازجة

-10 أوراق من البقدونس الطازج

-ملح، حسب الرغبة

-ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة

-كوبان من جبن "موزاريلا"

للمجموعة الثانية:

-حبّة من الفلفل الأحمر الحلو

-حبّة من الفلفل الأخضر

-حبّة من الفلفل الأصفر

-حبّة متوسّطة الحجم من البصل

-عودان من الكرفس

-5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1- لإعداد المجموعة الأولى: تُخلط مكوّنات المجموعة الأولى (باستثناء الجبن)، ثم تُفرم باستخدام ماكينة اللحم فرماً ناعماً، وتُحفظ في الثلاجة، لساعة.

2- لإعداد المجموعة الثانية: تُقطّع الخضراوات (الفلفل والبصل والكرفس)، وتُقلى في مقلاة تحتوي على زيت الزيتون حتى تذبل، ثم تُرفع عن النار.

3- لإعداد الكفتة: يُخرج اللحم المفروم من الثلاجة، وتُعدّ دوائر أو مربّعات منه، تُصفّ في صينية "الفرن غير اللاصقة، ثم تُوضع الخضراوات المطبوخة فوقها، وتُدخل الفرن لربع ساعة. وبعد إخراج الصينيّة من الفرن، يُوزّع الجبن فوقها، وتُدخل هذه الصينيّة إلى الطبقة العلويّة من الفرن، حتى يحمرّ وجهها، وتُقدّم ساخنة.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

مدّة التحضير:60 دقيقة.

مدّة الطهي:20 دقيقة.