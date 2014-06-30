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حساء البصل على الطريقة الفرنسيّة

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حساء البصل على الطريقة الفرنسيّة حساء البصل على الطريقة الفرنسيّة

الأحد 29-06-2014 16:59

المقادير:
-نصف كوب من الزبدة
-ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي
-4 حبّات من البصل المقطّع إلى جوانح رفيعة
-ملعقة صغيرة من الصعتر الأخضر الفرنسي
-نصف ملعقة كبيرة من السكّر
-ملعقتان كبيرتان من الدقيق
-5 أكواب من مرق اللحم أو مرق الدجاج
-رشّة من الملح
-رشّة من الفلفل الأسود
-4 حبّات من خبز "التوست"، للتقديم
-كوب من جبن "موزاريللا"، للتقديم

طريقة التحضير:
1 -تُذوّب، في قدر توضع على نار متوسّطة، الزبدة ويُسكب الزيت النباتي، ويُقلى البصل. ثم، يُضاف الصعتر الأخضر الفرنسي، مع تقليب هذه المكوّنات جيّداً لربع ساعة.
2- يُضاف السكّر، ويُحرّك هذا الخليط جيّداً، حتى يصبح شبيهاً بـ "الكراميل".
3- يُوضع الدقيق في القدر، مع التحريك، ثم يُسكب المرق، ويُنثر الملح والفلفل الأسود.
4 -تُترك القدر على نار متوسّطة لـ10 دقائق، حتى ينضج البصل جيّداً.
5 -طريقة التقديم: يُسكب الحساء في أطباق خاصّة بالفرن، توضع قطع "التوست" فوقها، ثم تغطّى بالجبن، وتُدخل إلى الفرن حتى يحمّر الجبن. ويقدّم ساخناً.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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سيدتي