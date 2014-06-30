حساء البصل على الطريقة الفرنسيّة

المقادير:

-نصف كوب من الزبدة

-ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

-4 حبّات من البصل المقطّع إلى جوانح رفيعة

-ملعقة صغيرة من الصعتر الأخضر الفرنسي

-نصف ملعقة كبيرة من السكّر

-ملعقتان كبيرتان من الدقيق

-5 أكواب من مرق اللحم أو مرق الدجاج

-رشّة من الملح

-رشّة من الفلفل الأسود

-4 حبّات من خبز "التوست"، للتقديم

-كوب من جبن "موزاريللا"، للتقديم

طريقة التحضير:

1 -تُذوّب، في قدر توضع على نار متوسّطة، الزبدة ويُسكب الزيت النباتي، ويُقلى البصل. ثم، يُضاف الصعتر الأخضر الفرنسي، مع تقليب هذه المكوّنات جيّداً لربع ساعة.

2- يُضاف السكّر، ويُحرّك هذا الخليط جيّداً، حتى يصبح شبيهاً بـ "الكراميل".

3- يُوضع الدقيق في القدر، مع التحريك، ثم يُسكب المرق، ويُنثر الملح والفلفل الأسود.

4 -تُترك القدر على نار متوسّطة لـ10 دقائق، حتى ينضج البصل جيّداً.

5 -طريقة التقديم: يُسكب الحساء في أطباق خاصّة بالفرن، توضع قطع "التوست" فوقها، ثم تغطّى بالجبن، وتُدخل إلى الفرن حتى يحمّر الجبن. ويقدّم ساخناً.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).